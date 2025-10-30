RELEX Solutions Manager ng Proyekto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
RELEX Solutions
Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in United States sa RELEX Solutions ay mula $103K hanggang $144K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng RELEX Solutions. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$111K - $129K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$103K$111K$129K$144K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Proyekto mga submissions sa RELEX Solutions para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa RELEX Solutions?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa RELEX Solutions in United States ay may taunang kabuuang bayad na $143,990. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa RELEX Solutions para sa Manager ng Proyekto role in United States ay $102,850.

