RELEX Solutions
RELEX Solutions Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Sweden sa RELEX Solutions ay mula SEK 432K hanggang SEK 604K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng RELEX Solutions. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SEK 468K - SEK 567K
Sweden
Karaniwang Range
Posibleng Range
SEK 432KSEK 468KSEK 567KSEK 604K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa RELEX Solutions?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa RELEX Solutions in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 603,720. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa RELEX Solutions para sa Analista ng Data role in Sweden ay SEK 431,972.

Iba pang Resources