Relativity Mga Sweldo

Ang sahod ng Relativity ay mula $102,060 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $298,500 para sa isang Business Operations sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Relativity. Huling na-update: 10/25/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $140K
Manager ng Software Engineering
Median $210K

Disenyor ng Produkto
Median $119K
Business Operations
$299K
Data Science Manager
$217K
Siyentipiko ng Data
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Researcher
$110K
Iskedyul ng Vesting

5%

TAON 1

15%

TAON 2

30%

TAON 3

50%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Relativity, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 5% nag-vest sa 1st-TAON (5.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 2nd-TAON (15.00% taunan)

  • 30% nag-vest sa 3rd-TAON (30.00% taunan)

  • 50% nag-vest sa 4th-TAON (50.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Relativity ay Business Operations at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $298,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Relativity ay $147,131.

