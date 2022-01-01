Relativity Mga Sweldo

Ang sahod ng Relativity ay mula $102,060 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $298,500 para sa isang Business Operations sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Relativity. Huling na-update: 10/25/2025
5%
TAON 1
15%
TAON 2
30%
TAON 3
50%
TAON 4
Sa Relativity, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
5% nag-vest sa 1st-TAON (5.00% taunan)
15% nag-vest sa 2nd-TAON (15.00% taunan)
30% nag-vest sa 3rd-TAON (30.00% taunan)
50% nag-vest sa 4th-TAON (50.00% taunan)
