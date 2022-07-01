Direktoryo ng mga Kumpanya
Reflex Media
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Reflex Media Mga Sweldo

Ang sahod ng Reflex Media ay mula $31,115 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto in Spain sa mababang hanay hanggang $155,775 para sa isang Data Science Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Reflex Media. Huling na-update: 10/24/2025

Data Science Manager
$156K
Disenyor ng Produkto
$31.1K
Inhinyero ng Software
$109K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Reflex Media ay Data Science Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $155,775. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Reflex Media ay $109,450.

