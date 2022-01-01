Direktoryo ng mga Kumpanya
REEF
REEF Mga Sweldo

Ang sahod ng REEF ay mula $72,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $225,106 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng REEF. Huling na-update: 11/14/2025

Analista ng Negosyo
Median $72K
Manager ng Produkto
Median $85K
Manager ng Proyekto
$113K

Benta
$225K
Inhinyero ng Software
Median $80K
Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa REEF, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (1.67% buwanang)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (1.67% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa REEF ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $225,106. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa REEF ay $85,000.

Iba pang Resources