Redpanda Data
Redpanda Data Mga Sweldo

Ang sahod ng Redpanda Data ay mula $119,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing sa mababang hanay hanggang $281,520 para sa isang Sales Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Redpanda Data. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $200K
Marketing
$119K
Manager ng Produkto
$264K

Sales Engineer
$282K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Hindi mo makita ang inyong posisyon?


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Redpanda Data, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Redpanda Data ay Sales Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $281,520. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Redpanda Data ay $232,086.

Iba pang Resources