Reddit Recruiter Sahod

Ang Recruiter kompensasyon in United States sa Reddit ay umabot sa $143K bawat year para sa IC3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $145K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reddit. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Logo ng Reddit

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Mga Madalas na Tanong

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Recruiter katika Reddit in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $254,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Reddit kwa jukumu la Recruiter in United States ni $140,000.

Iba pang Resources