  • Sahod
  • Information Technologist (IT)

  • Lahat ng Information Technologist (IT) na Sahod

Reddit Information Technologist (IT) Sahod

Ang average na Information Technologist (IT) kabuuang kompensasyon sa Reddit ay mula $177K hanggang $243K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reddit. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$192K - $228K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$177K$192K$228K$243K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Iba pang Resources