  • Sahod
  • Data Analyst

  • Lahat ng Data Analyst na Sahod

Reddit Data Analyst Sahod

Ang average na Data Analyst kabuuang kompensasyon in United States sa Reddit ay mula $214K hanggang $298K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reddit. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$229K - $270K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$214K$229K$270K$298K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Logo ng Reddit

$20K

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

