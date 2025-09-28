realtor.com Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa realtor.com ay mula $111K bawat year para sa T1 hanggang $255K bawat year para sa T6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $195K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng realtor.com. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
