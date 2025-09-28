Direktoryo ng mga Kumpanya
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Disenyor ng Produkto Sahod

Ang median na Disenyor ng Produkto kompensasyon in Taiwan package sa Realtek Semiconductor ay umabot sa NT$2.11M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Realtek Semiconductor. Huling na-update: 9/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kabuuan bawat taon
NT$2.11M
Antas
6
Pangunahing Sahod
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.17M
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Disenyor ng Produkto at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$3,037,273. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Disenyor ng Produkto role in Taiwan is NT$2,521,617.

