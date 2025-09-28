RealPage Solution Architect Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang median na Solution Architect kompensasyon in United States package sa RealPage ay umabot sa $127K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng RealPage. Huling na-update: 9/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Kabuuan bawat taon
$127K
Antas
E13
Pangunahing Sahod
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Mga taon sa kumpanya
12 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
19 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa RealPage?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Solution Architect ב-RealPage in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RealPage עבור תפקיד Solution Architect in United States הוא $127,000.

Iba pang Resources