RBC Mga Sweldo

Ang sahod ng RBC ay mula $36,123 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales in Canada sa mababang hanay hanggang $201,000 para sa isang Chief of Staff in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng RBC. Huling na-update: 10/24/2025

Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Inhinyero

Frontend Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Business Analyst
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Manager ng Produkto
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Siyentipiko ng Data
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Financial Analyst
Median $64.3K

Risk Analyst

Disenyor ng Produkto
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
Median $127K
Data Analyst
Median $57.7K
Project Manager
Median $71.1K
Investment Banker
Median $75.1K
Solution Architect
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Researcher
Median $86.7K
Actuary
Median $68.7K
Accountant
Median $71K
Business Operations
Median $51.1K
Customer Service
Median $38K
Marketing
Median $101K
Sales
Median $36.1K
Program Manager
Median $138K
Business Operations Manager
Median $99K
Technical Program Manager
Median $100K
Data Science Manager
Median $82.1K
Administrative Assistant
$38.3K
Business Development
$44.7K
Chief of Staff
$201K
Corporate Development
$110K
Graphic Designer
$48.9K
Human Resources
$200K
Legal
$56.8K
Konsultant sa Pamamahala
$44.4K
Marketing Operations
Median $69.5K
Partner Manager
$113K
Product Design Manager
$164K
Technical Writer
$45.2K
Total Rewards
$95.6K
Venture Capitalist
$121K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa RBC, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa RBC ay Chief of Staff at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $201,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa RBC ay $79,163.

