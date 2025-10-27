Direktoryo ng mga Kumpanya
Rapyd
Rapyd Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United Arab Emirates package sa Rapyd ay umabot sa AED 441K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Rapyd. Huling na-update: 10/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Kabuuan bawat taon
AED 441K
Antas
Backend Developer
Pangunahing Sahod
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Rapyd?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Rapyd in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 516,795. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Rapyd para sa Inhinyero ng Software role in United Arab Emirates ay AED 431,998.

