RAPP Copywriter Sahod

Ang average na Copywriter kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa RAPP ay mula AED 101K hanggang AED 140K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng RAPP. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 108K - AED 127K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 101KAED 108KAED 127KAED 140K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Ano ang mga antas ng karera sa RAPP?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Copywriter sa RAPP in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 140,400. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa RAPP para sa Copywriter role in United Arab Emirates ay AED 100,800.

