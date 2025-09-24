Direktoryo ng mga Kumpanya
RapidDeploy
RapidDeploy Disenyor ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in United States sa RapidDeploy ay mula $149K hanggang $203K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng RapidDeploy. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$159K - $193K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$149K$159K$193K$203K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Disenyor ng Produkto mga submissions sa RapidDeploy para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa RapidDeploy?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa RapidDeploy in United States ay may taunang kabuuang bayad na $203,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa RapidDeploy para sa Disenyor ng Produkto role in United States ay $148,750.

