Direktoryo ng mga Kumpanya
Rakuten Symphony
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Rakuten Symphony Mga Sweldo

Ang sahod ng Rakuten Symphony ay mula $22,990 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in India sa mababang hanay hanggang $97,040 para sa isang Manager ng Software Engineering in Japan sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Rakuten Symphony. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $34.7K
Business Analyst
$23K
Manager ng Produkto
$43.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Project Manager
$33.9K
Manager ng Software Engineering
$97K
Solution Architect
$77.8K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Rakuten Symphony is Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rakuten Symphony is $39,334.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Rakuten Symphony

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • Stripe
  • Pinterest
  • Amazon
  • Tesla
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources