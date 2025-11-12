Radix Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Radix
Ang median na Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Brazil package sa Radix ay umabot sa R$126K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Radix. Huling na-update: 11/12/2025

Gitna ng Pakete
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Kabuuan bawat taon
R$126K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Radix?
+R$318K
+R$488K
+R$110K
+R$192K
+R$121K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero sa Radix in Brazil ay may taunang kabuuang bayad na R$228,092. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Radix para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero role in Brazil ay R$125,571.

Iba pang Resources