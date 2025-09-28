Direktoryo ng mga Kumpanya
Quantela Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in India sa Quantela ay mula ₹876K hanggang ₹1.23M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Quantela. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹948K - ₹1.1M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹876K₹948K₹1.1M₹1.23M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Quantela?

Mga Madalas na Tanong

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Inhinyero ng Software ที่ Quantela in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,226,586 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Quantela สำหรับตำแหน่ง Inhinyero ng Software in India คือ ₹876,133

