Direktoryo ng mga Kumpanya
Qualtrics
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Software Test Engineer

  • Lahat ng Software Test Engineer na Sahod

Qualtrics Software Test Engineer Sahod

Ang median na Software Test Engineer kompensasyon in United States package sa Qualtrics ay umabot sa $136K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualtrics. Huling na-update: 9/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Kabuuan bawat taon
$136K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Qualtrics?

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Qualtrics, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Software Test Engineer mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור jobFamilies.Software Test Engineer ב-Qualtrics in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $207,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualtrics עבור תפקיד jobFamilies.Software Test Engineer in United States הוא $136,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Qualtrics

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources