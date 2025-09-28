Direktoryo ng mga Kumpanya
Qualtrics
  • Sahod
  • Data Science Manager

  • Lahat ng Data Science Manager na Sahod

Qualtrics Data Science Manager Sahod

Ang average na Data Science Manager kabuuang kompensasyon in United States sa Qualtrics ay mula $149K hanggang $203K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualtrics. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$159K - $193K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$149K$159K$193K$203K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Qualtrics, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

