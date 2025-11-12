Direktoryo ng mga Kumpanya
Qualcomm
Qualcomm Test na Inhinyero Sahod sa Taiwan

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualcomm. Huling na-update: 11/12/2025

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Test na Inhinyero sa Qualcomm in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$2,268,449. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualcomm para sa Test na Inhinyero role in Taiwan ay NT$1,813,021.

Iba pang Resources