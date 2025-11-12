Qualcomm EsOSi na Inhinyero Sahod sa United States

Ang EsOSi na Inhinyero kompensasyon in United States sa Qualcomm ay mula $141K bawat year para sa Hardware Engineer hanggang $421K bawat year para sa Principal Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $318K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualcomm. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$141K
$118K
$13.6K
$9.4K
Senior Hardware Engineer
$199K
$153K
$31.5K
$14.8K
Staff Hardware Engineer
$239K
$174K
$42.2K
$22.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)