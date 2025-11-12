Qualcomm EySiAySi na Inhinyero Sahod sa India

Ang EySiAySi na Inhinyero kompensasyon in India sa Qualcomm ay mula ₹2.69M bawat year para sa Associate Hardware Engineer hanggang ₹11.45M bawat year para sa Senior Staff Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹6.63M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualcomm. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)