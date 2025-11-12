Qualcomm EySiAySi na Inhinyero Sahod sa Greater Taipei Area

Ang EySiAySi na Inhinyero kompensasyon in Greater Taipei Area sa Qualcomm ay mula NT$1.63M bawat year para sa Hardware Engineer hanggang NT$4.32M bawat year para sa Staff Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Taipei Area package ay umabot sa NT$1.85M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualcomm. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (16.65% tuwing anim na buwan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Qualcomm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)