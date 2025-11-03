Qlik Manager ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in United States package sa Qlik ay umabot sa $260K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qlik. Huling na-update: 11/3/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Kabuuan bawat taon
$260K
Antas
L8
Pangunahing Sahod
$220K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Qlik?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Qlik in United States ay may taunang kabuuang bayad na $461,375. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qlik para sa Manager ng Produkto role in United States ay $261,000.

Iba pang Resources