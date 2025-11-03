Direktoryo ng mga Kumpanya
Qlik
Qlik Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Canada sa Qlik ay mula CA$112K hanggang CA$157K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qlik. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$122K - CA$148K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$112KCA$122KCA$148KCA$157K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Qlik?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Qlik in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$157,122. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qlik para sa Analista ng Data role in Canada ay CA$112,424.

