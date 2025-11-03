Direktoryo ng mga Kumpanya
Providence
Providence Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in India sa Providence ay mula ₹1.67M hanggang ₹2.28M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Providence. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.79M - ₹2.16M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.67M₹1.79M₹2.16M₹2.28M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Providence?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa Providence in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,282,452. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Providence para sa Human Resources role in India ay ₹1,672,487.

