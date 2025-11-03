Direktoryo ng mga Kumpanya
Proton
Proton Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Spain package sa Proton ay umabot sa €72.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Proton. Huling na-update: 11/3/2025

Gitna ng Pakete
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kabuuan bawat taon
€72.2K
Antas
L2C
Pangunahing Sahod
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Proton?
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Proton, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Proton in Spain ay may taunang kabuuang bayad na €90,708. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Proton para sa Inhinyero ng Software role in Spain ay €72,166.

Iba pang Resources