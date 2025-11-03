Proton Analista ng Cybersecurity Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Analista ng Cybersecurity kabuuang kompensasyon sa Proton ay mula CHF 18.9K hanggang CHF 26.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Proton. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Proton, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Proton ay may taunang kabuuang bayad na CHF 26,477. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Proton para sa Analista ng Cybersecurity role ay CHF 18,945.

Iba pang Resources