Proton Serbisyo sa Customer Sahod

Ang average na Serbisyo sa Customer kabuuang kompensasyon in North Macedonia sa Proton ay mula MKD 482K hanggang MKD 658K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Proton. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Karaniwang Range
Posibleng Range
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Proton, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Serbisyo sa Customer sa Proton in North Macedonia ay may taunang kabuuang bayad na MKD 657,945. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Proton para sa Serbisyo sa Customer role in North Macedonia ay MKD 482,115.

