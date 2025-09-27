Direktoryo ng mga Kumpanya
Prophix
Prophix Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Canada sa Prophix ay mula CA$70.7K hanggang CA$98.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Prophix. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$76.7K - CA$92.9K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$70.7KCA$76.7KCA$92.9KCA$98.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

CA$226K

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Prophix?

Mga Madalas na Tanong

