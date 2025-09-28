Procter & Gamble Program Manager Sahod

Ang Program Manager kompensasyon in United States sa Procter & Gamble ay umabot sa $116K bawat year para sa B2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $133K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
