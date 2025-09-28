Procter & Gamble Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in Poland sa Procter & Gamble ay mula PLN 346K bawat year para sa B2 hanggang PLN 407K bawat year para sa B3. Ang median na yearng kompensasyon in Poland package ay umabot sa PLN 331K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
