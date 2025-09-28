Direktoryo ng mga Kumpanya
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in Poland sa Procter & Gamble ay mula PLN 346K bawat year para sa B2 hanggang PLN 407K bawat year para sa B3. Ang median na yearng kompensasyon in Poland package ay umabot sa PLN 331K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa Procter & Gamble?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Manager ng Produkto at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Manager ng Produkto role in Poland is PLN 306,552.

