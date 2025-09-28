Procter & Gamble Disenyor ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa Procter & Gamble ay umabot sa $93.5K bawat year para sa B1. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $107K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Procter & Gamble?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Disenyor ng Produkto at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $162,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Disenyor ng Produkto role in United States is $107,000.

