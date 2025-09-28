Procter & Gamble Marketing Sahod

Ang Marketing kompensasyon in United States sa Procter & Gamble ay mula $90K bawat year para sa B1 hanggang $184K bawat year para sa B3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $135K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
