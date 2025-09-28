Direktoryo ng mga Kumpanya
Procter & Gamble
Procter & Gamble Legal Sahod

Ang average na Legal kabuuang kompensasyon in Singapore sa Procter & Gamble ay mula SGD 114K hanggang SGD 163K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 131K - SGD 153K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 114KSGD 131KSGD 153KSGD 163K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 160K

Ano ang mga antas ng karera sa Procter & Gamble?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Legal sa Procter & Gamble in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 163,049. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Procter & Gamble para sa Legal role in Singapore ay SGD 114,274.

