Procter & Gamble Industrial Designer Sahod

Ang average na Industrial Designer kabuuang kompensasyon in Germany sa Procter & Gamble ay mula €72.1K hanggang €101K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€78K - €90.8K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€72.1K€78K€90.8K€101K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Industrial Designer mga submissions sa Procter & Gamble para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

€142K

Ano ang mga antas ng karera sa Procter & Gamble?

Mga Madalas na Tanong

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Industrial Designer bei Procter & Gamble in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €100,938. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Procter & Gamble für die Position Industrial Designer in Germany beträgt €72,098.

