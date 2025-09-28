Procter & Gamble Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Procter & Gamble ay mula $133K bawat year para sa B1 hanggang $245K bawat year para sa B3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $148K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
