Procter & Gamble Data Analyst Sahod

Ang Data Analyst kompensasyon in United States sa Procter & Gamble ay mula $112K bawat year para sa B1 hanggang $130K bawat year para sa B2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $105K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
