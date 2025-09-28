Direktoryo ng mga Kumpanya
Procter & Gamble
Procter & Gamble Customer Service Sahod

Ang average na Customer Service kabuuang kompensasyon in Singapore sa Procter & Gamble ay mula SGD 63.9K hanggang SGD 90.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Procter & Gamble. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 72.4K - SGD 82.4K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 63.9KSGD 72.4KSGD 82.4KSGD 90.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 160K

Ano ang mga antas ng karera sa Procter & Gamble?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Customer Service sa Procter & Gamble in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 90,849. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Procter & Gamble para sa Customer Service role in Singapore ay SGD 63,902.

Iba pang Resources