Prime Vision Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Netherlands sa Prime Vision ay mula €59.8K hanggang €85K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Prime Vision. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€67.7K - €77.1K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€59.8K€67.7K€77.1K€85K
Karaniwang Range
Posibleng Range



The highest paying salary package reported for a Manager ng Produkto at Prime Vision in Netherlands sits at a yearly total compensation of €84,994. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Vision for the Manager ng Produkto role in Netherlands is €59,784.

