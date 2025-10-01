Direktoryo ng mga Kumpanya
Premier
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Manager ng Software Engineering Sahod sa Charlotte, NC Greater Area

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in Charlotte, NC Greater Area package sa Premier ay umabot sa $214K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Premier. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Kabuuan bawat taon
$214K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Mga taon sa kumpanya
6 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
20 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Premier?

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Software Engineering mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Manager ng Software Engineering at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Manager ng Software Engineering role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Premier

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources