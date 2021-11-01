Premera Blue Cross Mga Sweldo

Ang sahod ng Premera Blue Cross ay mula $99,700 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $206,427 para sa isang Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Premera Blue Cross. Huling na-update: 10/11/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.