Direktoryo ng mga Kumpanya
Premera Blue Cross
Premera Blue Cross Mga Sweldo

Ang sahod ng Premera Blue Cross ay mula $99,700 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $206,427 para sa isang Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Premera Blue Cross. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $99.7K
Solution Architect
Median $205K
Actuary
$162K

Siyentipiko ng Data
Median $172K
Manager ng Produkto
$164K
Program Manager
$206K
Cybersecurity Analyst
$159K
UX Researcher
$111K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Premera Blue Cross is Program Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $206,427. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premera Blue Cross is $162,767.

