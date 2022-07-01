Direktoryo ng mga Kumpanya
Precision Aviation Group
Precision Aviation Group Mga Sweldo

Ang sahod ng Precision Aviation Group ay mula $9,023 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) in Russia sa mababang hanay hanggang $108,250 para sa isang Business Analyst in Hong Kong (SAR) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Precision Aviation Group. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Business Analyst
$108K
Information Technologist (IT)
$9K
Project Manager
$53.8K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Mga Madalas na Tanong

