Policygenius
Policygenius Mga Sweldo

Ang sahod ng Policygenius ay mula $64,675 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $227,500 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Policygenius. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $140K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $228K
Business Operations Manager
$158K

Business Analyst
$124K
Customer Service
$64.7K
Disenyor ng Produkto
$165K
Recruiter
$73.5K
Manager ng Software Engineering
$206K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Policygenius ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $227,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Policygenius ay $149,050.

