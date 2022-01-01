Policygenius Mga Sweldo

Ang sahod ng Policygenius ay mula $64,675 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $227,500 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Policygenius. Huling na-update: 10/11/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.