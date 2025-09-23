Direktoryo ng mga Kumpanya
Policybazaar
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Policybazaar Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in India package sa Policybazaar ay umabot sa ₹1.35M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Policybazaar. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Kabuuan bawat taon
₹1.35M
Antas
L2
Pangunahing Sahod
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Policybazaar?

₹13.96M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.18M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial más alto reportado para un Inhinyero ng Software en Policybazaar in India tiene una compensación total anual de ₹1,993,502. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Policybazaar para el puesto de Inhinyero ng Software in India es ₹1,238,284.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Policybazaar

Kaugnay na mga Kumpanya

  • DoorDash
  • Google
  • Netflix
  • PayPal
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources