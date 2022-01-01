Plus500 Mga Sweldo

Ang sahod ng Plus500 ay mula $48,847 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Pananalapi sa mababang hanay hanggang $375,320 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Plus500 . Huling na-update: 11/28/2025