Tuklasin Ayon sa Iba't Ibang Titulo
PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.
Mag-subscribe sa verified na mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa →
Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.
Itinampok na Trabaho
Kaugnay na mga Kumpanya
Iba pang Resources