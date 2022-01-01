Direktoryo ng mga Kumpanya
Paytm
Paytm Mga Sweldo

Ang sahod ng Paytm ay mula $12,631 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in India sa mababang hanay hanggang $201,000 para sa isang Business Development in Canada sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Paytm. Huling na-update: 10/24/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Manager ng Produkto
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manager ng Software Engineering
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Siyentipiko ng Data
Median $45.8K
Business Analyst
Median $31.4K
Disenyor ng Produkto
Median $23.2K
Recruiter
Median $12.6K
Technical Program Manager
Median $38.8K
Business Development
$201K
Data Science Manager
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Product Design Manager
$30K
Program Manager
$42K
Project Manager
$29K
Sales
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Iskedyul ng Vesting

10%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

25%

TAON 4

25%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa Paytm, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 5th-TAON (25.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Paytm, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Paytm ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $201,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Paytm ay $40,890.

